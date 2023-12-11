В стране и мире В МВД выступили категорически против штрафов за превышение средней скорости Анна Назайкина Такая же позиция касается временных ограничений на информационных табло и знаках. © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В Министерстве внутренних дел России выразили мнение по поводу идеи штрафовать за превышение «средней скорости. Официальный представитель МВД Ирина Волк с соответствующим заявлением обратилась к российским автомобилистам в своем Telegram-канале. «МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации “средней скорости”», - заявила она. Такая же позиция касается временных ограничений на информационных табло и знаках, добавила Волк. Представитель мастерства пообещала, что позже на официальном портале «МВД Медиа» появятся подробности. Ранее автоэксперт Максим Кадаков усомнился в пользе введения ответственности за превышение средней скорости. Экспертное мнение и аналитика