В МВД выступили категорически против штрафов за превышение средней скорости
Такая же позиция касается временных ограничений на информационных табло и знаках.
© Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Министерстве внутренних дел России выразили мнение по поводу идеи штрафовать за превышение «средней скорости.
Официальный представитель МВД Ирина Волк с соответствующим заявлением обратилась к российским автомобилистам в своем Telegram-канале.
«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации “средней скорости”», - заявила она.
Такая же позиция касается временных ограничений на информационных табло и знаках, добавила Волк.
Представитель мастерства пообещала, что позже на официальном портале «МВД Медиа» появятся подробности.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков усомнился в пользе введения ответственности за превышение средней скорости.