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Россияне пожаловались на сбой в работе сайта МВД

Что стало причиной неполадок, пока неизвестно.
Сергей Лебедев 2025-03-06 12:26:25
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Масштабный сбой произошел в работе официального сайта Министерства внутренних дел России. Неполадки были зафиксированы сегодня в первой половине дня.

Пользователи не могли зайти на портал как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Не открывались также странички региональных управлений МВД.

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно. В данный момент сайт работает стабильно.

Официальный комментарий от министерства по поводу неполадок не поступал.

Напомним, на этой неделе возникли сложности в работе личного кабинета налогоплательщика на портале Федеральной налоговой службы России. Они были вызваны высокой активностью пользователей.

#интернет #МВД #Сбой #неполадки #сайт #портал
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