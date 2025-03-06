Россияне пожаловались на сбой в работе сайта МВД

Масштабный сбой произошел в работе официального сайта Министерства внутренних дел России. Неполадки были зафиксированы сегодня в первой половине дня.
Пользователи не могли зайти на портал как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Не открывались также странички региональных управлений МВД.
Что стало причиной сбоя, пока неизвестно. В данный момент сайт работает стабильно.
Официальный комментарий от министерства по поводу неполадок не поступал.
Напомним, на этой неделе возникли сложности в работе личного кабинета налогоплательщика на портале Федеральной налоговой службы России. Они были вызваны высокой активностью пользователей.
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