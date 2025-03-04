МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФНС заявила о сбоях в работе сервиса из-за активности пользователей

Вход в сервис занимает у пользователей больше времени, также имеются проблемы с авторизацией.
Ирина Егорова 2025-03-04 19:06:09
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press, , Globallookpress

Из-за высокой активности пользователей возникли сложности в работе личного кабинета налогоплательщика, сообщили в Федеральной налоговой службе России.

«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" в связи с проведением декларационной кампании», - передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проблемы касаются входа в сервис - он занимает больше времени, чем обычно, а также связаны с авторизацией новых пользователей - им приходят сообщения, что сервис недоступен и предлагается зарегистрироваться позже.

По информации ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тысячи пользователей. Это в три раза превышает обычную активность, передает РИА Новости.

Меры для стабилизации работы сайта уже предпринимаются, отметили в ведомстве.

#проблемы #Сбой #фнс #налогоплательщики #личный кабинет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 