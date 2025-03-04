ФНС заявила о сбоях в работе сервиса из-за активности пользователей

Из-за высокой активности пользователей возникли сложности в работе личного кабинета налогоплательщика, сообщили в Федеральной налоговой службе России.

«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика — физического лица" в связи с проведением декларационной кампании», - передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проблемы касаются входа в сервис - он занимает больше времени, чем обычно, а также связаны с авторизацией новых пользователей - им приходят сообщения, что сервис недоступен и предлагается зарегистрироваться позже.

По информации ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тысячи пользователей. Это в три раза превышает обычную активность, передает РИА Новости.

Меры для стабилизации работы сайта уже предпринимаются, отметили в ведомстве.