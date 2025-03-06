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Комроты рассказал, как снайпер ВСУ убил плененного сослуживца

Командир роты штурмового отряда также рассказал, как ВСУшники бросают своих, а бойцы ВС РФ, напротив, спасают их.
Павел Кольцов 2025-03-06 13:41:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Торском направлении украинские военные убили своего сослуживца, когда тот решил сдаться в плен российским бойцам. Как произошла расправа, рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову командир роты штурмового отряда с позывным Таджик.

«Наши ребята брали пленного, но украинский снайпер его убил. Еще один был - албанец, его в наручниках оставили у блиндажа и сами бежали. Он попросил воды: "Дринк, дринк", мы напоили его и передали в штаб», - рассказал Таджик.

Башкирский штурмовой отряд 25-й армии давит оборону ВСУ со стороны Кременной в направлении Торского. «Западная» группировка атакует с севера со стороны Тернов, продвигаясь по обоим берегам реки Жеребец.

Штурмовые группы используют багги для скрытного подхода, затем пешком, чаще в сумерках, чтобы избежать дронов. Операторы БПЛА выявляют огневые точки противника. Дроны помогают не только разведкой, но и сбросом боеприпасов.

«Мы все видим, докладываем пацанам. Если нужно, помогаем сбросами. У нас есть FPV-дроны, они отлично работают», - говорит оператор БПЛА с позывным Калаш.

Один из дронов обнаружил замаскированный пункт управления украинскими БПЛА, выдавший себя антеннами ретрансляторов. Российский FPV-дрон уничтожил блиндаж вместе с расчетом противника.

Российские военные используют в зоне спецоперации импровизированные боеприпасы для беспилотников, повышая их эффективность в различных боевых задачах. Жестяная банка с пластидом предназначена для обездвиживания и ликвидации противника. Бутылка с керосином используется для выкуривания врага из укрытий без разрушения позиций, чтобы их могли занять российские бойцы. Пиротехнический состав создает высокотемпературное горение, что гарантирует поджог объектов.

«Полкило пластида эффективно даже без поражающих элементов», - поясняет сапер с позывным Яр.

Такие методы позволяют бойцам СВО адаптироваться к условиям боя и использовать беспилотники с максимальной эффективностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #СВО
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