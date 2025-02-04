«За ночь вытащил шестерых»: штурмовик рассказал о боях под Тернами

В зоне спецоперации больше всего запоминается боевое братство, рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Гусар».

Раньше он занимал должность командира штурмовой группы и участвовал в освобождении населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Во время одного из боевых заданий «Гусар» вытащил из-под огня противника шестерых сослуживцев.

«Оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от крутки осталась половина. К сожалению, не хватало жгутов, и я рвал, перебинтовывал, вытаскивал их на ноль», - поделился он.

«Гусар» пришел в армию добровольцем. Он подписал контракт с Минобороны России, прошел подготовку на полигоне и стал штурмовиком.

По мнению «Гусара», войсковое товарищество - одна из главных сил, которые помогают на передовой.

«Братство людей, которые оказывают помощь. Мы заходили - не только наш полк. Заходили еще соседние полки. Когда незнакомый человек идет, оставляет тебе воды, когда тебе оставляют магазины с патронами. Знают, что ты здесь держишь круговую оборону. И, конечно, спасение погибавших», - рассказал он.

Бойца наградили медалями «За отвагу» и Суворова. Кроме того, ему присвоили офицерское звание лейтенант.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.