В РФ ввели скидку 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования

В России ввели скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования на внутренних маршрутах. Это следует из постановления правительства РФ.

Кабмин поручил ФАС ввести для этой категории пассажиров льготный коэффициент 0,5 в плацкартных, общих вагонах и вагонах II и III класса в моторвагонном подвижном составе. Исключение составляют скоростные поезда.

В то же время, ФАС проиндексирует на 2026 год тарифы на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования до экономически обоснованного уровня.

В январе в России начала действовать скидка 50% на детские авиабилеты.