Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области

Вертолет Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной и автомобильной технике ВСУ, которые скрывались в лесистой местности в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры боевой работы вертолетчиков предоставило российское оборонное ведомство. На видео экипаж машины вылетел в зону выполнения задачи и нанес удар ракетами, а затем удачно вернулся на место базирования.

«По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Таким образом вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-35М уничтоженил украинских боевиков в укреплениях опорного пункта на территории приграничного района Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.