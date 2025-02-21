МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж ударного вертолета выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск.
2025-02-21 05:59:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолет Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной и автомобильной технике ВСУ, которые скрывались в лесистой местности в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры боевой работы вертолетчиков предоставило российское оборонное ведомство. На видео экипаж машины вылетел в зону выполнения задачи и нанес удар ракетами, а затем удачно вернулся на место базирования.

«По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Таким образом вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-35М уничтоженил украинских боевиков в укреплениях опорного пункта на территории приграничного района Курской области. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#бронетехника #Минобороны РФ #боевики #Курская область #ВСУ #Ка-52М #ракетный удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 