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Парковка на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной

Исключением станут парковки со шлагбаумом - они будут работать в штатном режиме.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 08:57:55
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В субботу, 8 марта, в честь Международного женского дня парковка в Москве станет бесплатной, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Исключение на день будет действовать на всех улицах города.

Речь в том числе идет о стоянках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зонах динамического тарифа, добавил он. Изменения не коснутся парковок со шлагбаумом - они будут работать платно.

Напомним, к праздничному дню в столице станет теплее, температура может подняться до 8 градусов тепла. Однако вместе с потеплением в город также придет более высокое атмосферное давление, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.

#Москва #в стране и мире #праздник #Сергей Собянин #8 марта #парковка #бесплатная парковка
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