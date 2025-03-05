Парковка на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной

В субботу, 8 марта, в честь Международного женского дня парковка в Москве станет бесплатной, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Исключение на день будет действовать на всех улицах города.

Речь в том числе идет о стоянках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зонах динамического тарифа, добавил он. Изменения не коснутся парковок со шлагбаумом - они будут работать платно.

Напомним, к праздничному дню в столице станет теплее, температура может подняться до 8 градусов тепла. Однако вместе с потеплением в город также придет более высокое атмосферное давление, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.