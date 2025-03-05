Глава района назвал возможную причину взрыва в доме в Белореченске

Происшествие в жилом пятиэтажном доме в Белореченске Краснодарского края, предположительно, могло произойти из-за взрыва газобаллонной смеси, рассказал «Звезде» глава района Сергей Сидоренко.

Сообщается, что после взрыва двое жителей были госпитализированы, одного доставили в больницу с ожогами 70% тела, второго - с черепно-мозговыми травмами. Еще трое обратились к медикам, им оказывают помощь амбулаторно.

«Введен режим ЧС по городскому Белореченскому поселению, жители эвакуированы в пункты временного размещения», - добавил Сидоренко.

По словам главы администрации, две квартиры были полностью разрушены, еще шесть получили повреждения.

Напомним, взрыв в жилом доме на Кубани произошел в ночь на среду, 5 марта. При инциденте обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.