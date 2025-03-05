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Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Белореченске

Пять человек пострадали, 54 эвакуированы.
Владимир Рубанов 2025-03-05 03:32:48
© Фото: МЧС России © Видео: VK/Видео от Белореченск

Пять человек пострадали при взрыве в жилой пятиэтажке города Белореченска Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС России. Многоквартирный дом частично поврежден.

По предварительным данным, в 6-подъездном кирпичном доме по улице Красной взорвался бытовой газ. При этом обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. На видеокадрах с места видно, что разрушено несколько квартир.

Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.

На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники.

#Краснодарский край #взрыв #эвакуация #МЧС России #бытовой газ #Белореченск
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