Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Белореченске

Пять человек пострадали при взрыве в жилой пятиэтажке города Белореченска Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС России. Многоквартирный дом частично поврежден.

По предварительным данным, в 6-подъездном кирпичном доме по улице Красной взорвался бытовой газ. При этом обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. На видеокадрах с места видно, что разрушено несколько квартир.

Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.

На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники.