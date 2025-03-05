МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пообещал ввести смертную казнь за убийство полицейских

Президент США заявил, что подпишет соответствующий указ.
Сергей Лебедев 2025-03-05 07:09:03
© Фото: Magdalena Miriam Tröndle, dpa, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп подпишет указ о введении смертной казни за убийство полицейских. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Конгрессе США.

«И сегодня вечером я прошу Конгресс закрепить эту политику в постоянном законе», - обратился глава государства к присутствующим.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно выступал за введение смертной казни для осужденных за убийство полицейских. Соответствующий указ он обещал подписать еще во время первого президентского срока. Также к этому вопросу политик множество раз возвращался в ходе последней предвыборной программы.

Усилилась дискуссия по данной теме весной прошлого года после убийства в Нью-Йорке детектива Джонатана Диллера, который пытался провести обычный осмотр транспортного средства.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Конгресс #указ #Смертная казнь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 