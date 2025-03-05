Трамп пообещал ввести смертную казнь за убийство полицейских

Американский президент Дональд Трамп подпишет указ о введении смертной казни за убийство полицейских. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Конгрессе США.

«И сегодня вечером я прошу Конгресс закрепить эту политику в постоянном законе», - обратился глава государства к присутствующим.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно выступал за введение смертной казни для осужденных за убийство полицейских. Соответствующий указ он обещал подписать еще во время первого президентского срока. Также к этому вопросу политик множество раз возвращался в ходе последней предвыборной программы.

Усилилась дискуссия по данной теме весной прошлого года после убийства в Нью-Йорке детектива Джонатана Диллера, который пытался провести обычный осмотр транспортного средства.