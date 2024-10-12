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Трамп предложил казнить мигрантов за убийство американцев

Экс-президент США также предложил подобное наказание в случае убийства мигрантами правоохранителей.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 07:01:06
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший президент США и кандидат на выборах главы государства в ноябре текущего года Дональд Трамп призвал казнить мигрантов за убийство американца или полицейского.  

«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», - сказал он на предвыборном выступлении в штате Колорадо.

Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах применить закон об иностранных врагах, который допускает депортацию из США всех участников иностранных группировок без судебного разбирательства. Закон был принят еще в 1798 году, однако не применялся со времен Второй мировой войны.

Напомним, выборы в США пройдут 5 ноября. На фоне человеческих жертв и тяжелых последствий для страны из-за ураганов «Хелен» и «Милтон» Трамп показывает более высокий уровень поддержки со стороны избирателей, чем его соперница кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

#сша #мигранты #Дональд Трамп #выборы в США #Смертная казнь
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