В Махачкале блокировали готовившую теракт группу боевиков

В Махачкале была обнаружена группа из четырех человек, которая собиралась напасть на объект правоохранительных органов. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Четверо предполагаемых террористов ехали на легковом автомобиле. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам ДПС. Боевиков заблокировали в поселке Семендер. Жители близлежащих домов эвакуированы.

«Проведена эвакуация граждан из района операции. Принимаются меры для нейтрализации преступников», - добавили в НАК.

Оперативный штаб НАК в республике обеспечивает деятельность сил правопорядка. Ранее сообщалось о введении в Кировском районе Махачкалы режима контртеррористической операции. Режим КТО действует с 0:25.