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В пригороде Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

На территории поселка Семендер проводят оперативно-поисковые мероприятия.
Владимир Рубанов 2025-03-05 01:43:13
© Фото: Vadim Akhmetov URA.RU, Global Look Press

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в мэрии города.

Режим КТО ввели с 00:25. На территории поселка проводят оперативно-поисковые мероприятия.

Оперативный штаб в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В администрации города предупредили, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

#Дагестан #терроризм #Махачкала #правоохранительные органы #режим КТО
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