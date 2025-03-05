В пригороде Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в мэрии города.

Режим КТО ввели с 00:25. На территории поселка проводят оперативно-поисковые мероприятия.

Оперативный штаб в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать поддержку правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В администрации города предупредили, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.