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В США выдали кредиты на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет

Также был случай, когда человек в возрасте 157 лет получил в кредит $36 тыс.
Виктория Бокий 2025-03-05 02:40:47
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Управление по делам малого бизнеса США за два года выдало кредиты на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщило ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Отмечается, что за 2020-2021 годы всего было выдано 3 095 кредитов. Заемщики старше 115 лет все еще числились живыми в базе данных американского Управления соцобеспечения.

В DOGE также обратили внимание на то, что в одном из случаев кредит на сумму $36 тыс. получил 157-летний человек.

Ранее глава DOGE Илон Маск назвал систему социального обеспечения США «крупнейшим мошенничеством в истории страны». Он указал, что в базе данных этого ведомства люди в возрасте 150, 200 и 300 лет все еще числятся живыми.

Президент США Дональд Трамп также обращал внимание на непорядок в системе соцобеспечения. Так, на конференции консерваторов в Вашингтоне он рассказал, что миллионы долларов налогоплательщиков выплачиваются людям, чей возраст в документах превышает 140 лет. Среди получателей пособий около 1,3 млн человек, чей возраст превышает 150 лет. Среди них даже есть «рекордсмен» возрастом 360 лет.

#сша #Дональд Трамп #илон маск #кредиты #Пособия
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