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Белый дом заметил признаки неуважения Зеленского к Байдену

Пресс-секретарь Белого дома назвала недавнюю перепалку Зеленского с Трампом показательной.
Виктория Бокий 2025-03-05 23:47:01
© Фото: Yuri Gripas, Pool via CNP, Globallookpress

В Белом доме сделали вывод, что Владимир Зеленский мог не уважать и предыдущего президента США Джо Байдена, но тот, не замечая этого, выписывал «пустые чеки». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, мог ли Зеленский и раньше допускать неуважение, которое недавно заметил Трамп.

«Было сообщение NBC, что у президента Байдена росло недовольство Зеленским, которому он передавал пустые чеки, а Зеленский продолжал просить больше», - сказала Левитт на брифинге.

Она добавила, что перепалка в Белом доме стала показательной и дала понять, насколько нынешняя американская администрация недовольна таким поведением и тем, как проходят переговоры.

Левитт также упомянула, что переговоры продолжаются после попытки Зеленского извиниться перед Трампом.

Ранее Зеленский выразил сожаления по поводу недавней перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме. После этого он заявил о своей готовности работать с президентом США над урегулированием украинского кризиса.

В американском Конгрессе такие сожаления приняли за фактические извинения.

#Зеленский #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #извинения
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