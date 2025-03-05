Еврокомиссия вновь отложила полный отказ от российских энергоресурсов

Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана по полному отказу от российских энергоносителей.

«Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей», - пишет Reuters.

Дата переноса неизвестна, в конце января еврочиновники уже откладывали публикацию документа до 26 марта.

В начале года представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу союза от ископаемых энергоресурсов из России. Еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Крайний срок презентации дорожной карты истекает в первой половине марта.

Отказ от российских нефти и газа является главным пунктом плана, признала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вторым шагом она назвала снижение цен на электроэнергию в Евросоюзе.

Она призвала своих коллег сосредоточить внимание на инвестициях в зеленые технологии и увеличить закупки природного газа в США.