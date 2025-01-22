Глава ЕК призвала ЕС отказаться от газа из РФ и снизить цену на энергию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США. В связи с этим Евросоюзу необходимо отказаться от российских энергоносителей - это первая задача в энергетическом плане, который Еврокомиссия представит в феврале. Второй главной целью является снижение цен на энергию в Европе. Об этом заявила глава ЕК на сессии Европарламента.

«Цены на энергетические ресурсы сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить, в то время как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», - отметила фон дер Ляйен.

Она призвала сосредоточить внимание на инвестициях в зеленые технологии, а также усилить работу по этой теме с США, в частности в области закупок газа.

Ранее Урсула фон дер Ляйен уже предлагала заменить российский газ на американский, который дешевле для европейцев.

Напомним, что эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков предрек рост тарифов на «коммуналку» в Европе в ближайшие годы. Это связано с отказом от российского газа, который долгое время поставлялся в Европу. Сейчас власти хотят вернуть себе те деньги, которые они тратили на сдерживание роста цен.