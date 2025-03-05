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Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Гунбой

Глава государства пообещал, что Россия поможет Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки.
Ян Брацкий 2025-03-05 19:50:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с Бадрой Гунбой и лично поздравил его с избранием на пост президента Республики Абхазия.

«Рад вас видеть, хочу поздравить с победой на выборах <...> Большой новизны для вас нет, вы давно работаете. Избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями <...> Вы знаете об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете и о проблемах, которые нужно решать. Будем работать», - сказал Путин.

Напомним, Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии. По итогам подсчета голосов избирателей, Гунба набрал 54,73%. Его соперник Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов.

По всей стране работали 152 избирательных участка. Больше всего - в столице, Сухуме. Активность избирателей в повторном голосовании превысила показатели первого тура. Явка составила 70%.

В качестве первоочередных целей избранный президент Республики Абхазия назвал созидание в обществе, единство соотечественников, социальную справедливость, безопасность граждан страны и выстраивание отношений с Российской Федерацией.

#Россия #Путин #Кремль #Абхазия #Президент #Гунба
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