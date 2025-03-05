Путин призвал как можно скорее решить проблему с кибермошенничеством

Как можно скорее, быстро и «без периода охлаждения» президент России Владимир Путин призвал решить проблему с кибермошенничеством в стране.

«Ситуация является крайне острой, ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры», - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что действовать нужно быстро, и, самое главное, понятно, что нужно делать.

Глава Центробанка на заседании правительства подчеркнула, что ежемесячно банки останавливают 300 тысяч подозрительных переводов в борьбе с интернет-мошенничеством. По ее словам, крупным российским банкам удается «отбивать» 99% атак кибермошенников на россиян.

Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян. Эксперт ранее рассказал о фундаментальном принципе всех способов кражи денег с банковских карточек.