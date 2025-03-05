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Путин призвал как можно скорее решить проблему с кибермошенничеством

По словам российского лидера, злоумышленники наносят огромный ущерб гражданам и государству, а интернет-мошенничество выросло до недопустимых размеров.
Ирина Егорова 2025-03-05 18:20:47
© Фото: Sergey Bulkin, Kremlin Pool, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Как можно скорее, быстро и «без периода охлаждения» президент России Владимир Путин призвал решить проблему с кибермошенничеством в стране.

«Ситуация является крайне острой, ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры», - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что действовать нужно быстро, и, самое главное, понятно, что нужно делать.

Глава Центробанка на заседании правительства подчеркнула, что ежемесячно банки останавливают 300 тысяч подозрительных переводов в борьбе с интернет-мошенничеством. По ее словам, крупным российским банкам удается «отбивать» 99% атак кибермошенников на россиян.

Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян. Эксперт ранее рассказал о фундаментальном принципе всех способов кражи денег с банковских карточек. 

#финансы #Владимир Путин #деньги #правительство #Центробанк #граждане #хищение #кибермошенничество
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