Центробанк допустил ограничение числа банковских карт на одного человека

В Центробанке обсуждают «разумное» ограничение количества банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. Она подчеркнула, что мера не затронет обычных россиян, так как у граждан нет необходимости открывать себе сотни, а то и тысячи карт. Но данные меры необходимы, чтобы бороться с дропами - соучастниками банковских мошенников, которые под видом подставных лиц похищают и обналичивают средства.

«Мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы для дропов», - утверждает Набиуллина.

По ее словам, проблема заключается в том, что среди дропов много подростков, которые не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники. В связи с этим, по мнению глава Центробанка, родители несовершеннолетних должны давать согласие на открытие счета, на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям, тогда они смогут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное.

Кроме того, на заседании правительства глава регулятора сообщила, что ежемесячно банки останавливают 300 тысяч подозрительных переводов в борьбе с интернет-мошенничеством. По ее словам, крупные российские банки «отбивают» 99% атак кибермошенников на граждан.

В России каждый месяц порядка 80 тысяч человек становятся дропперами, заявила ранее заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова. Среди них не только российские граждане, но и иностранцы.