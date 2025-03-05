В России могут создать сервис для самозапрета на оформление сим-карт

На «Госуслугах» может появиться сервис для самозапрета на оформление сим-карт. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Очень часто мошенники используют сим-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан. Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуги" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт», - заявил Григоренко.

Напомним, с 1 марта в России заработал сервис по самозапрету на кредиты. За два дня его работы, им воспользовались без малого два миллиона россиян, сообщили ранее в Госдуме РФ.

По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, услуга максимально защитит граждан, склонных к эмоциональным действиям.

Установить самозапрет любой желающий может через «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Особой популярностью сервис пользуется в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Средний возраст заявителя составляет 53 года, отметили в Минцифры.

Данная функция касается получения кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Самозапрет не распространяется на оформление ипотеки, автокредита или образовательного займа.