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МИД вручил ноту послу Молдавии из-за не принятых Санду верительных грамот

В ведомстве пояснили, что таким образом Молдавия нарушает Венскую конвенцию. Посол РФ прибыл в Кишинев еще в октябре 2024 года.
Ирина Егорова 2025-03-05 17:16:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России вручило послу Молдавии Лилиану Дарию в Москве ноту с требованием разъяснить, почему в Кишиневе у посла РФ не приняли верительные грамоты.

«Президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - сообщает пресс-служба МИД РФ. 

Внешнеполитическое ведомство России ждет от посла Молдавии разъяснения причин нарушения - сотрудники вручили послу вербальную ноту и текст Венской конвенции.

Ведомство уточняет, что российский посол Олег Озеров прибыл в Молдавию еще в октябре 2024 года.

Напомним, что 24 января 2025 года Национальная молдавская партия (PNM) потребовала немедленно выслать российского посла Олега Озерова из страны. В PNM заявили, что дипломат якобы нарушает законы страны, а также угрожает национальной безопасности и поддерживает сепаратизм. Российское ведомство выразило послу Молдавии протест в связи с данными заявлениями, указав на недопустимость посягательств на «личность, свободу и достоинство» дипломатических агентов.

#Молдавия #МИД РФ #посол #нота #Венская конвенция
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