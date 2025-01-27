МИД РФ выразил решительный протест послу Молдавии

Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в МИД России выразили протест. Информация появилась на официальном портале внешнеполитического ведомства РФ.

«Выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», - цитирует заявление Радио Sputnik.

В российском МИД также потребовали публично опровергнуть эти утверждения. В ведомстве указали на недопустимость посягательств на «личность, свободу и достоинство» дипломатических агентов.

Сообщается, что послу выразили протест в связи с публикацией Молдавией конфиденциальной ноты посольства РФ в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа. Этот шаг оценивается Москвой как недружественный.

Напомним, что 24 января Национальная молдавская партия (PNM) потребовала немедленно выслать российского посла Олега Озерова из страны. В PNM заявили, что дипломат якобы нарушает законы страны, а также угрожает национальной безопасности и поддерживает сепаратизм.