Чернышенко: готовится система премий учителям за успехи учеников

Учителя будут получать деньги за успехи своих учеников. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Сейчас решается вопрос о том, как именно будут вознаграждать педагогов. Ведется работа с Федеральной налоговой службой.

Чернышенко сказал, что очень важно сделать справедливую систему, которая будет учитывать отложенные результаты работы учителей.

Стратегию развития образования до 2036 года представят в администрацию президента в марте. Первый текст будет готов после Нового года.

По словам Чернышенко, над документом работают 14 рабочих групп, а также еще одна, которая соберет текст.

Ранее Владимир Путин анонсировал новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы. Ее протестируют в 2025 году сразу в нескольких регионах страны.