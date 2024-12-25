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Чернышенко: готовится система премий учителям за успехи учеников

Эту инициативу пропишут в Стратегии развития образования до 2036 года.
Владимир Рубанов 2024-12-25 07:06:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Учителя будут получать деньги за успехи своих учеников. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Сейчас решается вопрос о том, как именно будут вознаграждать педагогов. Ведется работа с Федеральной налоговой службой.

Чернышенко сказал, что очень важно сделать справедливую систему, которая будет учитывать отложенные результаты работы учителей.

Стратегию развития образования до 2036 года представят в администрацию президента в марте. Первый текст будет готов после Нового года.

По словам Чернышенко, над документом работают 14 рабочих групп, а также еще одна, которая соберет текст.

Ранее Владимир Путин анонсировал новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы. Ее протестируют в 2025 году сразу в нескольких регионах страны.

#образование #стратегия #ученики #Школы #правительство #учителя #Дмитрий Чернышенко #вознаграждение
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