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Путин одобрил расширение механизма внесудебной процедуры банкротства

Анна Касаткина
17:20 16.11.2022
Ряд предложений по процедуре на совещании президента с правительством внес глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Путин одобрил расширение механизма внесудебной процедуры банкротства
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить возможности внесудебной процедуры банкротства, в том числе для пенсионеров и получателей пособий. Глава государства в среду, 16 ноября, провел совещание с правительством РФ.

Ряд предложений по этому вопросу на заседании внес глава Минэкономразвития Максим Решетников. В частности, он предложил распространить процедуру на пенсионеров и получателей льгот, увеличить максимальный размер долга, при котором возможна процедура, до миллиона рублей, а минимальную планку опустить до 25 тысяч рублей. Решетников также допустил возможность распространить процедуру на людей, в отношении которых производство ведется более семи лет, и сократить срок повторного использования внесудебного банкротства до пяти лет вместо десяти сейчас.

«Все предложения поддержаны, поэтому прошу вас реализовать их как можно быстрее», - сказал Путин.

Президент также отметил, что финансовые организации должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию.

Участники совещания также затронули тему льготного автокредитования. Путин предложил распространить программу на военнослужащих, включая тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

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