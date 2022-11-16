Путин одобрил расширение механизма внесудебной процедуры банкротства

Ряд предложений по процедуре на совещании президента с правительством внес глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить возможности внесудебной процедуры банкротства, в том числе для пенсионеров и получателей пособий. Глава государства в среду, 16 ноября, провел совещание с правительством РФ.

Ряд предложений по этому вопросу на заседании внес глава Минэкономразвития Максим Решетников. В частности, он предложил распространить процедуру на пенсионеров и получателей льгот, увеличить максимальный размер долга, при котором возможна процедура, до миллиона рублей, а минимальную планку опустить до 25 тысяч рублей. Решетников также допустил возможность распространить процедуру на людей, в отношении которых производство ведется более семи лет, и сократить срок повторного использования внесудебного банкротства до пяти лет вместо десяти сейчас.

«Все предложения поддержаны, поэтому прошу вас реализовать их как можно быстрее», - сказал Путин.

Президент также отметил, что финансовые организации должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию.

Участники совещания также затронули тему льготного автокредитования. Путин предложил распространить программу на военнослужащих, включая тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.