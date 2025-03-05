Колокольцев заявил, что за шесть лет обновился состав участковых полиции

Состав участковых уполномоченных полиции практически полностью обновился за последние шесть лет, сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Только за минувший год уволился из МВД каждый второй опытный сотрудник с выслугой от 10 лет», - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что должность подразумевает от участкового и доскональное знание территории, и ежедневное общение с населением, поэтому, чтобы наладить работу, полицейскому требуются годы. Министр указал на неизбежные переработки сотрудников для поддержания контроля за оперативной обстановкой, а это, в свою очередь, вызывает череду увольнений со службы.

«Но даже при сложной кадровой ситуации позиция должна оставаться неизменной - категорически неприемлемо снижение подбора кандидатов на службу в органы внутренних дел», - заявил Колокольцев.

Глава МВД РФ подчеркнул, что треть всех сотрудников министерства - это женщины. А в ряде регионов эта цифра приближается к 50% среди личного состава.

Во время расширенного заседания Колокольцев сообщил, что в 2024 году уволил начальников отделов ведомства, которые не предоставляли сотрудникам отпуска в течение года и вынудили их уйти с постов. Также он поручил начальству бережно и внимательно относиться к работникам, соблюдать их трудовые права и не отказывать в предоставлении законных льгот.

На заседании выступил и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в России уже в текущем году должна быть принята обновленная концепция государственной миграционной политики.