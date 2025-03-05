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Минфин США: заключение сделки с Украиной по металлам не запланировано

Ранее сообщалось, что соглашение могло быть подписано 4 марта.
Виктория Бокий 2025-03-05 01:54:28
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что подписание соглашения по редкоземельным металлам между США и Украиной запланировано не было. Об этом он сказал корреспонденту телеканала Fox News.

Ранее Reuters сообщало, что американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить сделку по редкоземельным металлам уже 4 марта. В то же время источники, на которых ссылалось агентство, предупредили, что ситуация может измениться и соглашение может остаться так и не подписанным.

Напомним, что сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной не была заключена из-за перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме.

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