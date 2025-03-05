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Дудаков: Британия пытается играть на противоречиях США и Евросоюза

Эксперт считает, что идея Великобритании создать добровольную коалицию желающих помочь Украине приведет к тому, что администрация Трампа исключит их из альянса «Пять глаз» вслед за Канадой.
Гоар Хачатурян 2025-03-05 15:11:18
© Фото: Pool Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Позиция Британии заключается в том, чтобы, с одной стороны, попытаться «поиграть» на противоречиях США и Евросоюза, а с другой стороны - продавать роль «мостика» между ними. И та и другая позиции обречены на провал, считает американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Отношения Трампа с лейбористами Великобритании сейчас настолько плохие, что, конечно, вряд ли у них что-то получится. Сейчас очень много в прессе обсуждается, что есть перспектива того, что, если отношения США и Британии окажутся на совсем уж низкой точке, американцы могут им ядерные ракеты "Трайдент" отключить», - сказал Дудаков.

Эксперт добавил, что, говоря о разведывательной сфере, администрация Трампа уже собирается исключить Канаду из альянса «Пять глаз», который объединяет разведки США и англосферы. И, возможно, Британия будет следующей.

Напомним, что после заявления Вашингтона о прекращении военной помощи Украине у Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с Киром Стармером, об этом сообщал Sky News. Подробности беседы не раскрывались.

#Украина #сша #ЕС #Британия #наш эксклюзив
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