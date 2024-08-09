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Врач заявила об очень отзывчивых донорах крови в Курской области

Только за два дня в областной клинический центр крови пришли более 150 доноров.
Сергей Лебедев 2024-08-09 18:37:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

За два дня в Курский областной клинический центр крови пришли более 150 доноров. Сейчас созданы достаточные запасы. Об этом рассказала заведующая отделом комплектования донорских кадров Вера Черникова.

«Все доноры отзывчивые, подготовленные. Вообще, курский народ очень отзывчивый, все подготовлены, поэтому мы выполняем все заявки лечебных учреждений»‎, - завила она.

При этом сегодня возникала необходимость в первой отрицательной группе крови.

«Мы только выложили объявление на нашем сайте, и у нас уже создалась очередь из 100 человек», - отметила Вера Черникова.

Ранее в Курскую область была направлена дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра МЧС России. В нее вошли 80 специалистов и 16 единиц техники. В частности, в регион направлены пиротехники.

Спасатели будут помогать населению выехать на безопасные территории и в пункты временного размещения и оказывать любую другую помощь. Пиротехники займутся обследованием и разминированием территорий.

#Курская область #больница #запасы #кровь #Доноры
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