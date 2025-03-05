Мишустин дал совет, как выбрать цветы дамам на 8 Марта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продекламировал женской половине страны стихотворение о цветах в честь праздника 8 Марта и дал совет, как выбрать идеальный букет в преддверии праздника.

«Мне кажется, здесь все зависит от настроения, от выбора, от женщины, для которой выбираются цветы. Вот, вспомнил небольшое четверостишие...» - сказал премьер-министр.

Мишустин также рассказал, какие цветы дарил его отец матери в честь праздников, в основном он выбирал полевые - незабудки, васильки, и призвал мужчин оказывать такие знаки внимания женщинам.

Напомним, ранее иммунолог Алексей Попович предупреждал россиян в разговоре со «Звездой» о самых аллергенных цветах - лилиях, которые нельзя дарить на 8 Марта. Специалист посоветовал вручать дамам розы, тюльпаны и гвоздики.