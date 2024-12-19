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Путин предложил создать «мощный центр» по вопросам миграции

По словам президента, подразделение можно сформировать в рамках или при Министерстве внутренних дел РФ.
Сергей Лебедев 2024-12-19 14:48:41
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России нужно создать отдельный мощный центр, который займется работой в сфере миграции. Об этом сегодня в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, такое подразделение можно сформировать в рамках или при Министерстве внутренних дел РФ.

«Так, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами и ведомства, с регионами», - добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявлял, что России необходимо вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее». По его словам, нельзя делать вид, что проблемы не существует. Она есть, отметил глава государства.

Владимир Путин отмечал, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. По его словам, нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

#Россия #мигранты #Владимир Путин #МВД #Центр #Президент #пресс-конференция
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