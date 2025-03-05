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РСТ: россияне могут сэкономить 10-40% на отдыхе при раннем бронировании

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, в среднем отдых за границей на двоих обойдется в 150-350 тысяч рублей.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 12:15:56
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На данный момент наиболее популярными направлениями для летнего отдыха являются Турция, Египет и Таиланд, больший интерес среди россиян туроператоры отмечают к Абхазии, рассказал в разговоре со «Звездой» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он также напомнил соотечественникам, что до конца марта действует возможность выбрать отдых по более низкой цене благодаря раннему бронированию. Так, скидка может составить от 10% до 40%.

«Нужно учитывать, что благодаря тому, что курс рубля укрепился, оплачивать и бронировать путешествие на летний период за границу стало выгоднее. Второй фактор - это продолжающаяся акция раннего бронирования», - пояснил специалист.

Он напомнил, что отдых в мае-июне выйдет дешевле, чем июле-августе. В среднем чек за недельный отдых на двоих составит от 150 до 350 тысяч рублей, добавил вице-президент РСТ.

Напомним, что в этом году россиян ждут долгие майские выходные, так как нерабочий день с 23 февраля перенесли на май.

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