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Россиянам напомнили о долгих майских выходных в этом году

В этом году 23 Февраля и 8 Марта выпадают на воскресенье, благодаря чему были сформированы долгие майские праздники.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 17:51:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В этом году сокращенных рабочих недель по случаю празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня не будет, так как они выпадают на выходные дни, напомнили в Минтруде РФ. Однако благодаря этому россияне будут отдыхать дольше в майские праздники.

«Получилось так, что 8 Марта и 23 Февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники», - сказал глава ведомства Антон Котяков ТАСС.

Он назвал календарь этого года «сбалансированным», отметив малое количество разорванных трудовых недель.

В Роструде подтвердили, что подобная мера позволит продлить отдых в мае. Тогда же россиян ждет сокращенная неделя.

Напомним, при этом россиян также ожидает в этом году одна шестидневная рабочая неделя. Трудиться на один день дольше придется с 27 октября по 1 ноября.

#23 февраля #8 марта #минтруд #выходные #праздники #Антон Котяков #майские праздники
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