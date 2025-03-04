В Бурятии группа рыбаков попала под лавину

В Бурятии на склоне горы Сайлак под снежную лавину попали рыбаки из Иркутской области. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что трагедия произошла в минувшее воскресенье, когда рыбаки поднимались к горному озеру.

«Погиб один из мужчин. Остальные самостоятельно извлекли его тело и доставили в населенный пункт», - отметили в СК РФ.

Напомним, неделю назад трое сноубордистов попали под лавину возле горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Двоим из туристов удалось выжить. Тело третьего лыжника удалось найти лишь несколько дней спустя.