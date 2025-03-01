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Тело попавшего под лавину лыжника в Сочи нашли под двухметровым слоем снега

Погибшего подняли в вертолет МЧС России с помощью бортовой лебедки.
Анна Касаткина 2025-03-01 19:40:25
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Спасатели МЧС России извлекли из-под 2,5-метрового слоя снега погибшего под сошедшей лавиной туриста. Тело подняли с помощью бортовой лебедки в вертолет.

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора», - уточнили в спасательном ведомстве.

МЧС также опубликовало видео с места трагедии. Как сообщает 360.ru, погибший был опытным фрирайдером и инструктором из города Истра в Подмосковье.

Напомним, лавина сошла в горах Сочи 24 февраля. Снежная масса накрыла группу людей неподалеку от курорта «Роза Хутор», но за пределами оборудованных трасс. Позже спасатели смогли найти и вывести двух сноубордистов, третий до сегодняшнего дня считался пропавшим без вести.

#Сочи #гибель #МЧС России #лавина #лыжник
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