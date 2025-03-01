Тело попавшего под лавину лыжника в Сочи нашли под двухметровым слоем снега

Спасатели МЧС России извлекли из-под 2,5-метрового слоя снега погибшего под сошедшей лавиной туриста. Тело подняли с помощью бортовой лебедки в вертолет.

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора», - уточнили в спасательном ведомстве.

МЧС также опубликовало видео с места трагедии. Как сообщает 360.ru, погибший был опытным фрирайдером и инструктором из города Истра в Подмосковье.

Напомним, лавина сошла в горах Сочи 24 февраля. Снежная масса накрыла группу людей неподалеку от курорта «Роза Хутор», но за пределами оборудованных трасс. Позже спасатели смогли найти и вывести двух сноубордистов, третий до сегодняшнего дня считался пропавшим без вести.