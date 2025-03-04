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За ночь над Россией сбили 18 украинских беспилотников

Вражеские аппараты перехватили в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Самарской областях.
2025-03-04 07:58:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Этой ночью дежурные средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть вражеских летательных аппаратов перехватили в Ростовской области. Там зенитчики успешно уничтожили десять БПЛА.

Еще три дрона сбили в Воронежской области, два - в Самарской, по одному - в Курской, Белгородской и Астраханской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили семь беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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