За ночь над Россией сбили 18 украинских беспилотников

Этой ночью дежурные средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть вражеских летательных аппаратов перехватили в Ростовской области. Там зенитчики успешно уничтожили десять БПЛА.

Еще три дрона сбили в Воронежской области, два - в Самарской, по одному - в Курской, Белгородской и Астраханской областях.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили семь беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.