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Расчеты «Мста-С» накрыли огнем позиции ВСУ на Артемовском направлении

Наведение на цель и корректировка огня ведется при помощи беспилотников.
2025-03-04 06:43:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Артемовском направлении специальной операции ежедневно по националистам бьют расчеты 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Мста-С» армейского корпуса группировки войск «Юг». Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Самоходные гаубицы наносят удары по вражеским огневым позициям и бронетехнике, пунктам управления и долговременным огневым точкам. Также они уничтожают средства противовоздушной обороны и артиллерийские батареи.

Наведение на цель и корректировка огня ведется при помощи беспилотников.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в районах Артемовска и Часова Яра за месяц уничтожил более 30 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #САУ #Мста-С #самоходка #СВО #Артемовское направление
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