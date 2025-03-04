На Артемовском направлении специальной операции ежедневно по националистам бьют расчеты 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Мста-С» армейского корпуса группировки войск «Юг». Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Самоходные гаубицы наносят удары по вражеским огневым позициям и бронетехнике, пунктам управления и долговременным огневым точкам. Также они уничтожают средства противовоздушной обороны и артиллерийские батареи.

Наведение на цель и корректировка огня ведется при помощи беспилотников.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в районах Артемовска и Часова Яра за месяц уничтожил более 30 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.