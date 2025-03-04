Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую область

Президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым предложил ему стать врио главы региона. Об этом сообщили в Кремле.

«Входите в курс дел? Собственно, вам там входить нечего, вы и так в курсе. Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция», - сказал глава государства.

Все задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотных систем будут выполнены, включая разработку новгородских инженеров дрон «Князь Вандал Новгородский», пообещал Дронов.

Он поблагодарил президента за решение о начале строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, которая пройдет вблизи Великого Новгорода.

Дронов напомнил, что область в прошлом году была пилотной в проекте по рождаемости. В него были включены три района - Валдай, Старая Русса, Боровичи. По словам и.о. губернатора, есть положительный результат.

В этом году проект продолжится. С 2026 года новгородские родители будут дополнительно получать по 350 тысяч рублей на первого ребенка и по 800 тысяч при рождении третьего и последующих детей.

Дронов возглавил Новгородскую область после отставки губернатора Андрея Никитина в начале февраля, когда тот получил пост замминистра транспорта РФ.