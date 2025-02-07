Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что глава региона покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Никитин занимал пост губернатора Новгородской области с 14 октября 2017 года. Ему 46 лет, у него есть жена, сын и дочь.