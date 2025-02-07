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Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области

Глава региона ушел с поста губернатора по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Ирина Егорова 2025-02-07 20:06:04
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что глава региона покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Никитин занимал пост губернатора Новгородской области с 14 октября 2017 года. Ему 46 лет, у него есть жена, сын и дочь.

#новгородская область #Кремль #Владимир Путин #отставка #работа #губернатор #андрей никитин
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