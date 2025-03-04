Захват лесопосадок, а затем - дерзкая высадка десанта с БМП и стремительный штурм. Бойцы группировки «Восток» рассказали «Звезде», как брали поселок Бурлацкое к северо-западу от Великой Новоселки.

Кадры объективного контроля из уже освобожденного Бурлацкого. Украинский солдат медленно выходит из окопа, откладывает автомат в сторону, торопливо крестится и быстро вскидывает руки. Как и многие украинские военнослужащие до него, вместо бесславной гибели за киевский режим он выбрал сдачу в плен нашим бойцам и остался жив.

«По нам отрабатывали со всех сторон. Летел миномет, были сбросы. Возвращаться на украинские позиции самостоятельно не было смысла, потому что стоят заградительные войска - был бы расстрел», - объяснил пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепенко.

Бурлацкое - поселок к северо-западу от Великой Новоселки. Занять его - значит расширить плацдарм для наступления. До границ ДНР остается всего 6,5 километров. Прежде чем штурмовать населенный пункт, воины-дальневосточники закрепились на лесистых холмах вокруг.

«Они нас ждали. Залетели молниеносно. Тяжело, но залетели», - вспомнил командир взвода с позывным Ангел.

В ожидании атаки боевики активно окапывались, но тщетно. Наши дроны зависали над блиндажами. Сбросы летят вниз, огненная вспышка - и опорник зачищен. Как только боевиков выдавили из лесополос вокруг Бурлацкого, там разместились подразделения огневой поддержки. По врагу начали работать расчеты АГС из противотанковых ракетных комплексов.

«Работали с разных точек, то есть, как и кочующий отряд, ну и как стационарный. Грубо говоря, с одного места много раз», - уточнил командир взвода ПТУР с позывным Панда.

Боец с позывным Панда на фронте с самого начала спецоперации. Своими глазами он наблюдал, как меняются приоритеты киевского режима: западная техника командирам ВСУ теперь дороже своей пехоты.

«К сожалению, по технике отработать не получилось, так как противник уже очень ценит ее и бережет. Пользуется складками местности и делает все очень оперативно», - отметил Панда.

Штурмовики залетели в Бурлацкое стремительно - две БМП выгрузили пехоту у первых домов, наводчики-операторы поддержали десант огнем.

«Мы заехали, можно сказать, без проблем, проблем никаких не было. Мы заехали, пехота выгрузилась, мы ее прикрыли огнем с БМП», - рассказал оператор-наводчик БМП с позывным Бука.

Накат начали с зачистки окраин. От дома к дому двигались малыми группами.

«Оборона у них в доме, да, была из подручных средств. Окошки, стены, доски, ванны», - вспомнил Ангел.

На руку штурмовикам группировки войск «Восток» сыграла и погода - густой туман буквально ослепил операторов вражеских дронов. Штурмовики показали трофеи - натовского оружия у боевиков ВСУ все еще немало. С потерей Бурлацкого противник пока не смирился - постоянно предпринимает попытки отбить поселок.

«Вчера буквально был накат. Три машины, 20 человек высунулись. По ним отработано, личный состав потерян», - констатировал командир взвода с позывным Ангел.

Так заканчивается каждая попытка вернуть позиции - оборону держат опытные штурмовики 394-го, теперь уже гвардейского мотострелкового полка 5-й армии. Почетное наименование воинской части присвоили накануне.

«Мы брали Нескучное - за один день взяли. Времевку мы брали тоже за один день. Которая оборона у них строилась два года, взяли все за один день. С Великой Новоселкой та же история», - подсчитал Ангел.

После освобождения Бурлацкого наши войска оттесняют противника дальше - штурмовики группировки «Восток» продвинулись в южной части Привольного и атакуют маневренными группами в северном направлении. Так называемый карман между Привольным и Бурлацким зачищен - теперь зона контроля увеличилась на 4,5 километра для атак на Шевченко - ключевой логистический узел ВСУ в этом районе.