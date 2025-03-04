МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООН

Залужный будет занимать должность постпреда Украины в Международной морской организации по совместительству.
Виктория Бокий 2025-03-04 02:24:54
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress

Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

При этом Залужный так и будет занимать пост украинского посла в Великобритании, а быть постпредом при морской организации он будет по совместительству.

Отмечается, что Международная морская организация является специализированным учреждением ООН, которое обеспечивает безопасность на море, а также занимается юридическими вопросами, связанными с международным торговым судоходством.

Напомним, что весной 2024 года Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. До этого он занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2021 года.

#ООН #Украина #Владимир Зеленский #посол Украины #Валерий Залужный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 