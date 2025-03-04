Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООН

Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

При этом Залужный так и будет занимать пост украинского посла в Великобритании, а быть постпредом при морской организации он будет по совместительству.

Отмечается, что Международная морская организация является специализированным учреждением ООН, которое обеспечивает безопасность на море, а также занимается юридическими вопросами, связанными с международным торговым судоходством.

Напомним, что весной 2024 года Валерий Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. До этого он занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2021 года.