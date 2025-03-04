Зенитчики группировки «Центр» сбили украинский дрон-разведчик «Лелека»

Зенитчики группировки войск «Центр» сбили разведывательный беспилотник ВСУ «Лелека» на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Беспилотник самолетного типа был обнаружен наблюдательным постом при мониторинге воздушного пространства. После передачи координат дрона расчет ЗРК «Стрела-10» вывел боевую машину на огневой рубеж, захватил цель и произвел ракетный пуск, уничтожив воздушного разведчика врага.

Из-за высокой активности украинских разведывательных БПЛА расчеты ЗРК «Стрела-10» постоянно меняют позиции, не задерживаясь в одном месте. Это не позволяет ВСУ выявить и атаковать российских зенитчиков.

ВСУ активно используют разведывательные БПЛА для выявления целей и корректировки артиллерийских ударов. Подразделения ПВО группировки «Центр» эффективно перехватывают и уничтожают беспилотники противника, обеспечивая воздушную безопасность российских бойцов.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. Оператор боевой машины сидит рядом с пусковой установкой и вращается вместе с ней, ведя наблюдение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.