Зенитчик: «Стрела» эффективно сбивает «Валькирии», «Фурии» и «Лелеки»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела» защищают позиции от атак с воздуха, уничтожая любые типы беспилотников еще на подлете. Об эффективности комплекса рассказал оператор ЗРК «Стрела-10» с позывным Бяныч.

«У нас в приоритете - это низколетящие самолеты, вертолеты. Хорошую эффективность показываем по сбитию разных типов БПЛА, таких как "Валькирия", "Фурия", "Лелека"», - заявил он.

Для перевода машины в боевое положение требуется несколько минут, а вести прицельный огонь «Стрела» может на расстоянии до нескольких километров.

Высокая эффективность таких боевых машин особенно неприятна для противника. Разведку враг ведет с воздуха. С помощью дронов пытается наносить удары по нашей артиллерии. Но там, где дежурят зенитчики, воздушное пространство для противника недоступно. От безысходности враг не жалеет средств, чтобы хотя бы попытаться нанести удары по российским расчетам.

«Недавно экипаж возвращался с боевого дежурства в район отдыха, и в темное время суток за нами зацепились два дрона-камикадзе. Один был уничтожен стрелковым оружием, а второй потерял управление, подорвался, упал сзади. Экипаж не пострадал, машина целая, дальше продолжили движение», - поделился командир расчета ЗРК «Стрела-10» с позывным Гал.

Бьют по нашей технике и дорогостоящими западными ракетами. Но «Стрела» довольно быстрая, и вести прицельный огонь врагу очень сложно, а на удары вражеских РСЗО у нас есть свой ответ. Зенитные ракетные комплексы «Бук».

«Наша задача - прикрываем населенные пункты, наши передовые позиции. От РСЗО и разведывательных БПЛА. Машина неплохая, в целом неприхотливая, проблем с ней нет, простая в управлении. Все на века», - подчеркнул старший оператор ЗРК «Бук» с позывным Мирон.

Надежный как автомат Калашникова, а управлять им легче, чем грузовым автомобилем, говорят наши бойцы. Зенитный ракетный комплекс «Бук» разработан еще в советские годы, но и сегодня себя показывает как одно из лучших средств по уничтожению современных ракет и БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.