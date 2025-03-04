Премьер Мьянмы спросил у Путина про подаренных слонят

В ходе официальных переговоров в Большом Кремлевском дворце президента России Владимира Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна гость поинтересовался судьбой подаренных Москве в прошлом году шести слонов.

«Мы подарили слонов, они жили в нашей стране, теперь живут в России, а здесь такие температуры... Я за них волнуюсь», - сказал премьер Мьянмы.

Российский лидер заверил, что животные находятся под контролем и сейчас живут в Московском зоопарке. Также он поблагодарил за этот теплый подарок и попросил своего гостя не волноваться.

Также в ходе встречи Мин Аун Хлайн подарил Путину книгу о дружбе России и Мьянмы и о человеке, который станет сильным российским королем.

В переговорах участвуют также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента Юрий Ушаков.

По итогам беседы планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений. Также состоится выступление перед прессой.