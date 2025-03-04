В ГД предложили ввести уголовное наказание за продажу энергетиков детям

В Государственной думе все депутаты поддержали проект о введении штрафов за продажу детям энергетиков, но эта тема будет прорабатываться и дальше - сейчас обсуждается вопрос введения уголовной ответственности за реализацию данной продукции, а также запрет на торговлю напитками не только детям, но и взрослым. Об этом «Звезде» рассказала заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Стоит вопрос о разработке законопроекта, который будет предусматривать уголовную ответственность и для должностных лиц, и для тех, кто торгует. Сейчас пока уголовная ответственность не предусмотрена, только гражданско-правовая. Это штрафы», - пояснила она.

По словам депутата, также необходимо категорически запретить торговлю энергетическими напитками не только детям, но и взрослым.

«То есть если что-то нужно из энергетиков - иди в аптеку, выписывай по рецепту», - добавила Соломатина.

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила проект о введении штрафов за продажу детям энергетиков. За розничную продажу предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Молодежь потребляет энергетики неограниченно, что может наносить вред их здоровью, говорится в документе. В частности, энергетики способны навредить сердечно-сосудистой системе и вызвать зависимость, обострение нервных и психических заболеваний.