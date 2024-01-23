В Госдуме хотят запретить продажу энергетиков детям

Законопроект об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним опубликован 23 января в электронной базе Госдумы РФ.

Соавторами этого документа стали вице-спикеры Анна Кузнецова и Борис Чернышов, главы комитетов Госдумы по защите семьи, по экономической политике, охране здоровья и других. Проект предусматривает также запрет на продажу в России энергетиков в таре объемом более 500 мл.

Дату вступления закона в силу предлагают установить на 1 сентября 2024 года. Если такой закон примут, запрет будет распространяться на все юридические лица, вне зависимости от их организационно-правовых форм.

В дальнейшем предполагается ввести в КоАП санкции для нарушителей, которые продают энергетические напитки лицам до 18 лет.

В пояснительной записке указано, что в 65 субъектах РФ уже есть свои такие законы. Молодежь потребляет энергетики неограниченно, что может наносить вред их здоровью, говорится в документе. В частности, энергетики способны навредить сердечно-сосудистой системе и вызвать зависимость, обострение нервных и психических заболеваний.