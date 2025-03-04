Дроноводы уничтожили колесный танк AMX-10 в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении в Харьковской области украинского колесного танка АМХ-10 французского производства. Это сделали операторы беспилотных летательных аппаратов.

Колесный танк при помощи беспилотника обнаружили разведчики подразделения группировки войск «Север». Он был замаскирован в лесополосе.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона, работающего на оптоволокне. Попадание беспилотника по танку зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что оператор российского беспилотника вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне СВО. Для этого хватило всего двух ударов FPV-дронами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.