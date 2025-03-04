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Дроноводы уничтожили колесный танк AMX-10 в Харьковской области

Бронеобъект уничтожили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи оптоволоконного FPV-дрона.
2025-03-04 14:25:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении в Харьковской области украинского колесного танка АМХ-10 французского производства. Это сделали операторы беспилотных летательных аппаратов. 

Колесный танк при помощи беспилотника обнаружили разведчики подразделения группировки войск «Север». Он был замаскирован в лесополосе. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона, работающего на оптоволокне. Попадание беспилотника по танку зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что оператор российского беспилотника вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне СВО. Для этого хватило всего двух ударов FPV-дронами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Харьковская область #спецоперация #уничтожение #колесный танк #FPV-дроны #АМХ-10
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