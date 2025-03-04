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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 150 человек

Также уничтожены танк, две БМП, два БТР, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
2025-03-04 13:55:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинских сил на Курском направлении за прошедшие сутки. Только в личном составе противник потерял свыше 150 человек.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации Курской области.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, удалось пленить двух военнослужащих ВСУ.

Российские силы продолжают наносить удары по позициям противника, используя авиацию, артиллерию и беспилотные системы. По данным Минобороны, украинские формирования испытывают серьезные трудности с удержанием позиций в приграничных районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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