Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили украинские позиции

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» ежедневно поражают живую силу, технику и укрепления ВСУ, помогая активному продвижению мотострелковых подразделений на Южно-Донецком направлении специальной операции. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что реактивные системы залпового огня наносят мощные удары осколочно-фугасными снарядами. Уничтожать боевиков помогают расчеты беспилотников. Они находят позиции врага и ведут корректировку.

На РСЗО установлены системы радиоэлектронной борьбы. Они позволяют лучше защититься от дронов противника.

Ранее в МО РФ рассказывали, как расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» ударил по артиллерийским позициям и живой силе ВСУ. Цели были уничтожены на расстоянии более 30 километров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.